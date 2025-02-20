盤中速報 - 哈希圖大漲8.23%，報0.2139美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 00:50
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內漲幅超過8.23%，最新價格0.2139美元，總成交量達0.52億美元，總市值88.68億美元，目前市值排名第 20 名。
近 1 日最高價：0.2156美元，近 1 日最低價：0.1948美元，流通供給量：41,903,956,527。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.88%
- 近 1 月：-36.47%
- 近 3 月：+55.78%
- 近 6 月：+281.66%
- 今年以來：-29.70%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - RAY大漲8.15%，報4.302美元
- 盤中速報 - Sui大漲8.56%，報3.23美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大漲8.1%，報0.63美元
- 盤中速報 - Ark大漲26.35%，報0.54美元
上一篇
下一篇