盤後速報 - 中連(5604)次交易(20)日除息2.3元，參考價43.05元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 17:05
中連(5604-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
首日參考價為43.05元，相較今日收盤價45.35元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/20
|45.35
|2.3
|5.07%
|0.0
|2024/02/22
|50.0
|2.0
|4.0%
|0.0
|2023/02/23
|55.9
|2.0
|3.58%
|0.0
|2022/06/23
|69.7
|6.1
|8.75%
|0.0
|2021/08/16
|89.5
|7.95
|8.88%
|0.0
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