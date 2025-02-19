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鉅亨速報

盤後速報 - 中連(5604)次交易(20)日除息2.3元，參考價43.05元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 17:05


中連(5604-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

首日參考價為43.05元，相較今日收盤價45.35元，息值合計為2.3元，股息殖利率5.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/20 45.35 2.3 5.07% 0.0
2024/02/22 50.0 2.0 4.0% 0.0
2023/02/23 55.9 2.0 3.58% 0.0
2022/06/23 69.7 6.1 8.75% 0.0
2021/08/16 89.5 7.95 8.88% 0.0

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