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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.62億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達23.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,618.17美元，24小時漲跌幅-0.60%；以太幣(ETH)現報價格2,677.75美元，24小時漲跌幅-1.89%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.01億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.5億美元。

24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅23.6%；AirDAO(AMB)24小時漲幅16.6%；Jupiter(JUP)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅17.1%；Ark(ARK)24小時跌幅7.65%；萊特幣(LTC)24小時跌幅7.92%。


近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅57.9%；Biswap(BSW)近一週漲幅38.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.1%。

近一週跌幅：Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅45.1%；Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅32.5%；MANTRA(OM)近一週跌幅30.7%。

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