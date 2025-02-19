鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.62億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達23.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 10:15

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24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅23.6%；AirDAO(AMB)24小時漲幅16.6%；Jupiter(JUP)24小時漲幅11.3%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅57.9%；Biswap(BSW)近一週漲幅38.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅34.1%。