資源緊張！微信用戶對DeepSeek搜索熱情超預期
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-19 08:10
為了方便更多用戶使用 DeepSeek，中國騰訊 (00700-HK) 內部緊急協調部署，調用元寶支持微信搜索。不在灰度測試範圍內的部分微信用戶，進入微信搜索，會在頁面中看到「下載元寶（體驗 DeepSeek-R1）」。
據《第一財經》周二（18 日）報導，此前微信的「搜一搜」功能已灰度測試接入 DeepSeek-R1 滿血版模型，在灰度測試範圍內的用戶，可免費使用該模型，相關功能未覆蓋所有微信用戶。
不過，微信表示，微信「搜一搜」小範圍測試接入 DeepSeek，用戶的使用熱情遠遠超出預期，目前資源緊張。
周二傍晚，在微信 AI 搜索使用 DeepSeek-R1，輸入問題後，DeepSeek-R1 放出了思考過程和回答，期間有停頓，但未停止回答，回答全部內容耗時約 3 分鐘。
騰訊元寶 App 比微信搜索早接入 DeepSeek-R1。2 月 13 日，DeepSeek-R1 在騰訊元寶的 App 和網頁端上線。在元寶 App 中，用戶可以選擇「適合大部分任務」的混元大模型，或選擇適合「深度思考推理」的 DeepSeek。
數據來源方面，微信搜索 AI 功能和騰訊元寶都基於微信生態。微信搜索接入的 DeepSeek 支持聯網搜索，基於公眾號等微信生態內容及全網其他內容。騰訊元寶也與微信生態打通，接入了微信「搜一搜」、搜狗搜索等搜索引擎，覆蓋公眾號等內容。
騰訊元寶於去年 5 月上線，剛上線時，騰訊元寶並未藉騰訊渠道能力做大規模投放。不過，近期接入 DeepSeek-R1 以及在微信搜索處吸引用戶下載，騰訊元寶可能會借勢拿下一批新用戶。
除騰訊元寶和微信搜索外，騰訊其他多個產品也接入了 DeepSeek 大模型，包括騰訊雲 AI 代碼助手、騰訊文檔。
接入人工智慧（AI）方面，今年 1 月公司年會上，騰訊董事會主席馬化騰表示，希望各事業群都能擁抱大模型產品化落地場景，包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產品都將推出 AI 智能體，遊戲、微信讀書、騰訊影片等產品也將基於混元做更多探索。
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