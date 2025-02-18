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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦全球非投等債(00741B)次交易(19)日除息0.25元，參考價39.74元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05


富邦全球非投等債(00741B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為39.74元，相較今日收盤價39.99元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/19 39.99 0.249 0.62% 0.0
2025/01/17 40.09 0.217 0.54% 0.0
2024/12/17 39.61 0.201 0.51% 0.0
2024/11/18 39.75 0.277 0.7% 0.0
2024/10/17 39.33 0.277 0.7% 0.0

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