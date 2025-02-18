盤後速報 - 富邦全球非投等債(00741B)次交易(19)日除息0.25元，參考價39.74元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05
富邦全球非投等債(00741B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為39.74元，相較今日收盤價39.99元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/19
|39.99
|0.249
|0.62%
|0.0
|2025/01/17
|40.09
|0.217
|0.54%
|0.0
|2024/12/17
|39.61
|0.201
|0.51%
|0.0
|2024/11/18
|39.75
|0.277
|0.7%
|0.0
|2024/10/17
|39.33
|0.277
|0.7%
|0.0
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