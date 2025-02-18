〈陸股盤後〉DeepSeek概念股熱度降溫 滬指結束連二漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 16:10

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中國股市三大指數周二 (18 日) 齊步收低，結束連兩天漲勢，主要受到 DeepSeek 概念股持續退燒影響。

上證指數 (SSEC) 周二收低 0.93% 至 3324.49 點，深證成指 (SZI) 亦跌 1.61% 至 10617.26 點，創業板指挫低 1.98% 至 2182.57 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8266 兆元，全市場逾 4600 檔個股下跌。

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個股方面，拓維資訊成交額居首，達人民幣 152 億元，其次是光線傳媒、東方財富、中國聯通、浪潮訊息，分別成金 127 億元、122 億元、114 億元、107 億元。

大盤方面，DeepSeek 概念股大幅回檔，AI 醫療、AI 教育、電商、算力、低空經濟題材紛紛下挫，夢網科技、日海智能、泛微網路、浙大網新等十餘股跌停，迪安診斷、佳發教育、嘉和美康等多股跌逾 11%。教育、傳媒、零售、食品飲料類股亦跌幅居前，地產、半導體、券商、醫藥、汽車等族群也都走弱。

上漲族群方面，銀行股逆市上漲，四大行股價盤中一度創新高，齊魯銀行漲超 3%，浦發銀行、郵儲銀行、中國銀行等漲超 2%。中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行今日盤中均創出新高。

中信證券指出，陸續揭露的 2024 年業績快報顯示，上市銀行整體經營穩定。1 月金融數據顯示，銀行信貸開門紅狀況良好，銀行普遍運用早投放策略，加上利率政策調整慢於預期有助利差穩定，本季銀行業績料將表現良好。銀行股上周開始穩定修復，反映銀行股投資回歸到基本面架構的邏輯。

此外，儲能概念股也表現活躍，星雲股份、華自科技、傳藝科技、杉杉股份、野馬電池與龍蟠科技等多股漲停。

富榮基金表示，DeepSeek 的崛起提升全球投資人對中國企業競爭力的信心，中國科技資產重估的邏輯仍持續演繹，但內部結構出現一定分化，前期漲幅較高的端側硬體、機器人等族群表現相對乏力，而以軟體為代表且機構籌碼較少的傳媒和電腦族群漲幅較大。考量到 DeepSeek 催化的時間及當前的宏觀微觀環境，如兩會前的政策發力預期及上市公司業績處於「真空期」等，科技股仍具有持續演繹空間。短期內，市場仍將由預期主導，建議圍繞未來成長空間廣闊、今年業績要較高預期或困境反轉預期的產業進行佈局。

平安證券也說，隨著中國國內宏觀層面和科技業的正面因素累積，春季躁動行情有望延續，維持科技成長紅利的啞鈴型配置策略，建議重點關注國產 AI 與自主可控主線如 TMT、軍工類股，兩會政策預期方向的博弈性機會也有望增加，但仍須提防海外關稅風險的擾動。