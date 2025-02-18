〈陸股盤後〉DeepSeek概念股熱度降溫 滬指結束連二漲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 16:10
中國股市三大指數周二 (18 日) 齊步收低，結束連兩天漲勢，主要受到 DeepSeek 概念股持續退燒影響。
上證指數 (SSEC) 周二收低 0.93% 至 3324.49 點，深證成指 (SZI) 亦跌 1.61% 至 10617.26 點，創業板指挫低 1.98% 至 2182.57 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8266 兆元，全市場逾 4600 檔個股下跌。
個股方面，拓維資訊成交額居首，達人民幣 152 億元，其次是光線傳媒、東方財富、中國聯通、浪潮訊息，分別成金 127 億元、122 億元、114 億元、107 億元。
大盤方面，DeepSeek 概念股大幅回檔，AI 醫療、AI 教育、電商、算力、低空經濟題材紛紛下挫，夢網科技、日海智能、泛微網路、浙大網新等十餘股跌停，迪安診斷、佳發教育、嘉和美康等多股跌逾 11%。教育、傳媒、零售、食品飲料類股亦跌幅居前，地產、半導體、券商、醫藥、汽車等族群也都走弱。
上漲族群方面，銀行股逆市上漲，四大行股價盤中一度創新高，齊魯銀行漲超 3%，浦發銀行、郵儲銀行、中國銀行等漲超 2%。中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行今日盤中均創出新高。
中信證券指出，陸續揭露的 2024 年業績快報顯示，上市銀行整體經營穩定。1 月金融數據顯示，銀行信貸開門紅狀況良好，銀行普遍運用早投放策略，加上利率政策調整慢於預期有助利差穩定，本季銀行業績料將表現良好。銀行股上周開始穩定修復，反映銀行股投資回歸到基本面架構的邏輯。
此外，儲能概念股也表現活躍，星雲股份、華自科技、傳藝科技、杉杉股份、野馬電池與龍蟠科技等多股漲停。
富榮基金表示，DeepSeek 的崛起提升全球投資人對中國企業競爭力的信心，中國科技資產重估的邏輯仍持續演繹，但內部結構出現一定分化，前期漲幅較高的端側硬體、機器人等族群表現相對乏力，而以軟體為代表且機構籌碼較少的傳媒和電腦族群漲幅較大。考量到 DeepSeek 催化的時間及當前的宏觀微觀環境，如兩會前的政策發力預期及上市公司業績處於「真空期」等，科技股仍具有持續演繹空間。短期內，市場仍將由預期主導，建議圍繞未來成長空間廣闊、今年業績要較高預期或困境反轉預期的產業進行佈局。
平安證券也說，隨著中國國內宏觀層面和科技業的正面因素累積，春季躁動行情有望延續，維持科技成長紅利的啞鈴型配置策略，建議重點關注國產 AI 與自主可控主線如 TMT、軍工類股，兩會政策預期方向的博弈性機會也有望增加，但仍須提防海外關稅風險的擾動。
中泰證券則指出，目前滬指進入前期密集成交區，多方恐無法支持普遍快速上漲，加上前期強勢概念已有較大漲幅，存在獲利了結壓力。以汽車安全零件為代表的業績成長有確定性的細分賽道今日獲得部分資金增持，投資者可密切留意持續的力道如何。
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