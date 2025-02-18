外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
神達 (3706-TW)、台新金 (2887-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、友達 (2409-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
神達 (3706-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、台新金 (2887-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台積電 (2330-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、台積電 (2330-TW)、台新金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
泰金寶-DR (9105-TW)、華邦電 (2344-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台新金 (2887-TW)
5. 外資當日 (17) 賣超的股票
華新 (1605-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、華邦電 (2344-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)
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