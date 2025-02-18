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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
中鋼 (2002-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、新光金 (2888-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
中鋼 (2002-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、新光金 (2888-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
中鋼 (2002-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、凱基金 (2883-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、新光金 (2888-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
中鋼 (2002-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)


5. 外資當日 (17) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、凱基金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰金 (2882-TW)
 

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中鋼22.55-1.31%
凱基金17.95-0.28%
新光金12.20.41%
鴻海181.5-0.55%
國泰金68.9-0.14%
復華台灣科技優息18.620.05%
復華富時不動產10.10.30%

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