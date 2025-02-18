盤中速報 - BinaryX大跌8.1%，報0.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:35
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過8.1%，最新價格0.87美元，總成交量達0.53億美元，總市值3.26億美元，目前市值排名第 84 名。
近 1 日最高價：0.99美元，近 1 日最低價：0.84美元，流通供給量：371,184,084。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.36%
- 近 1 月：+157.50%
- 近 3 月：+60.15%
- 近 6 月：-35.92%
- 今年以來：+113.39%
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