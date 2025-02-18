接入DeepSeek還不夠！騰訊推出混元T1深度思考模型

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 14:10

‌



中國互聯網巨頭騰訊 (00700-HK)AI 助手騰訊元寶周一 (17 日) 再次迎來重大更新，混元 + DeepSeek 兩大模型均支援深度思考功能，用戶下載並打開騰訊元寶即可免費使用。騰訊自研的混元 T1 深度思考模型也在騰訊元寶開啟小範圍灰測，用戶可以自行選用。

混元 T1 體驗方式十分簡單，使用者只需在元寶應用模型選擇欄介面即可輕鬆切換使用，實測結果顯示 T1 反應更快，效果也不比元寶版 DeepSeek R1 差，並擁有四大特點。首先，日常任務思考時間穩定在 10 秒左右，運行流暢，不崩不卡。此外，在處理複雜問題時比元寶版 DeepSeek R1 更快，支援多問題併發處理且回答品質穩定。

‌



深度整合騰訊生態系統資訊，能精準調取微信公眾號的權威內容，支援跨平台資訊整合，可連結第三方資源則是第三大特點。最後，顯示思維鏈和具體深度思考時間，介面也很清爽簡潔。

混元 T1 回答內容支援一鍵分享至騰訊生態系統，包括微信好友、朋友圈、QQ 好友及空間、企業微信等。此外，混元 T1 不僅可以生成分享圖片，還能複製生成回答的相關鏈接，傳播效果更佳。

雖然整體表現可圈可點，但在實際使用中，專家也發現一些值得改進的地方，比方說同一介面，切換不同模型詢問同一個問題，APP 端目前未能在介面給出顯眼區別標識，這樣後續在查看歷史對話時，就往往難以分辨具體是由 T1 還是 R1 模型給出的回答。

專家還指出，若使用者需要模型快速進行深度思考，混元 T1 是比較理想的選擇，需要深度思考推理且對回應時間要求不高時，則使用元寶版 DeepSeek R1，選擇權掌握在使用者手中。