盤中速報 - STORJ大漲10.71%，報0.4011美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 00:05
STORJ(STORJ)在過去 24 小時內漲幅超過10.71%，最新價格0.4011美元，總成交量達0.43億美元，總市值1.57億美元，目前市值排名第 123 名。
近 1 日最高價：0.4723美元，近 1 日最低價：0.3548美元，流通供給量：401,017,650。
Storj，發音為“ storage”，是一個開源雲存儲平臺。 基本上，它使用分散的節點網絡來承載用戶數據。 該平臺還使用高級加密保護託管數據。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.85%
- 近 1 月：-30.62%
- 近 3 月：-22.43%
- 近 6 月：+4.45%
- 今年以來：-24.94%
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