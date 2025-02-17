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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：可口可樂歐洲合夥公司CCEP-US的目標價調升至87.41元，幅度約6.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對可口可樂歐洲合夥公司(CCEP-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至87.41元，調升幅度6.6%。其中最高估值95.09元，最低估值61.18元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予可口可樂歐洲合夥公司評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀1位。

可口可樂歐洲合夥公司今(17日)收盤價為84.9元。近5日股價上漲6.6%，標普指數上漲1.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CCEP市場預估目標價

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