鉅亨速報 - Factset 最新調查：可口可樂歐洲合夥公司CCEP-US的目標價調升至87.41元，幅度約6.6%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對可口可樂歐洲合夥公司(CCEP-US)提出目標價估值：中位數由82元上修至87.41元，調升幅度6.6%。其中最高估值95.09元，最低估值61.18元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予可口可樂歐洲合夥公司評價：積極樂觀13位、保持中立5位、保守悲觀1位。
可口可樂歐洲合夥公司今(17日)收盤價為84.9元。近5日股價上漲6.6%，標普指數上漲1.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為17.18元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為337.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.55元，預估目標價為90.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為81.00元
上一篇
下一篇