鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.62億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達14.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 10:15

‌



24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅14.6%；STPT(STPT)24小時漲幅12.9%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅6.83%。

24小時跌幅：Golem(GLM)24小時跌幅41.9%；Space ID(ID)24小時跌幅29.2%；Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅11.4%。

‌



近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅18.1%；GMX(GMX)近一週漲幅15.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.6%。