六代戰機、機器狗DeepSeek等現象級科技接連問世 陸外交部：科技飛躍 未來已來！

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 15:00

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中國科技技術近年大幅進步，外交部發言人兼新聞司司長毛寧上周五 (14 日) 在 X 上發佈一段名為「未來已來」的影片，片中以 60 秒展現中國近年來在科技領域的諸多顯著飛躍，其中六代戰機、機器狗跟 DeepSeek 的亮相成為焦點，引發網友們的廣泛討論和熱議。

根據毛寧的影片，大疆無人機憑藉其卓越的技術優勢，在全球民用無人機市場中樹立新標竿，重新定義市場格局，宇樹科技推出的機器狗則開闢智慧機器人應用的新篇章，展現 AI 與機器人技術的深度融合。

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值得一提的是，在今年央視春節聯歡晚會上，宇樹科技的機器狗在舞蹈《秧 BOT》中驚豔亮相，以獨特的秧歌表演形式，贏得觀眾的廣泛讚譽和熱議。

此外，作為中國 AI 領域佼佼者的 DeepSeek 所發佈的大模型 DeepSeek-R1，更引發全球廣泛關注。