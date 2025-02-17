〈陸股盤後〉習近平出席民企座談會 三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-17 16:30

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中國股市三大指數周一（17 日）收盤同步走高，中共中央總書記習近平今天在北京出席民營企業座談會，聽取民營企業代表發言，展現北京支持民營部門的信號。

滬指周一收盤漲 0.27% 報 3,355.83 點，深證成指漲 0.39% 報 10,791.06 點，創業板指漲 0.51% 報 2,226.62 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9504 兆元。

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家居、環保、建築、房地產、汽車、電力、石油、半導體等類股拉升，AI 醫療概念股爆發，人形機器人概念股活躍，影視股集體下挫。

據《新華社》報導，習近平周一上午在北京出席民營企業座談會，在聽取民營企業代表發言後，發表了重要講話。李強、丁薛祥出席座談會，王滬寧主持。

習近平很少主持有關民營部門座談會，這次活動凸顯了中國企業面臨諸多挑戰，包括美中緊張局勢升級、大陸國內經濟成長放緩。

在美中科技戰愈演愈烈的情勢下，據《路透》上周五報導，兩名知情人士說，習近平將鼓勵企業家努力拓展國內外業務。

《彭博》周一指出，習近平與馬雲會見，有望成為帶動中國股市進一步上漲的催化劑。《彭博》產業研究分析師 Robert Lea 認為，北京高調支持，釋出明確信號，顯示北京視科技業為未來經濟成長的驅動力。