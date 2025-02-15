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鉅亨速報

盤中速報 - Jupiter大漲17.61%，報0.97美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:05


Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過17.61%，最新價格0.97美元，總成交量達0.87億美元，總市值25.61億美元，目前市值排名第 28 名。

近 1 日最高價：0.98美元，近 1 日最低價：0.82美元，流通供給量：2,637,438,889。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.13%
  • 近 1 月：+7.17%
  • 近 3 月：-19.62%
  • 近 6 月：+8.50%
  • 今年以來：+0.79%

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