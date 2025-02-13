《哪吒2》連破紀錄！紐時：中國不再需要好萊塢？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 09:10

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中國國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒 2》）持續熱映，最新票房已經超過人民幣 96 億元，有望很快突破 100 億元。

「哪吒熱」也受到外媒關注，《紐約時報》周三（12 日）以「《哪吒 2》打破中國影史票房紀錄：中國不再需要好萊塢？」為題，介紹了《哪吒 2》和近年來好萊塢電影在中國受歡迎程度下滑的情況。

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《紐約時報》指出，中國的票房新王者是一個長得醜得可愛，有著惡魔氣息的打怪小孩。《哪吒 2》上映不到兩周，票房已突破 90 億元，創下中國影史票房紀錄。它取材於中國神話和一部 16 世紀的著名小說。

《紐約時報》隨後簡單介紹了《哪吒 2》及其前作的劇情，並引述中國影評人的話說：「《哪吒 2》是一部罕見的取得全面成功的電影，它把所有的人作為目標觀眾，並成功贏得了所有人的心。」

除了引述中國媒體對《哪吒 2》取得成功以及將其描述為人們對中國文化影響力認可的看法，《紐約時報》還提到，中國傳統文化也激發了其他娛樂形式的突破。比如在電子遊戲領域，改編自 16 世紀的中國經典小說《西遊記》的《黑神話：悟空》遊戲，去年甫一推出即大獲成功。

《哪吒 2》將於周五在北美上映，與《哪吒 2》成為現象級的火爆作品相比，近年來好萊塢電影在中國卻鮮有驚豔表現。這也令《紐約時報》發出「中國不再需要好萊塢？」的感嘆。

《紐約時報》說，中國是僅次於美國的世界第二大電影市場，中國觀眾曾是好萊塢大片票房的可靠來源。不過，現在已不再是這樣。