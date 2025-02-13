盤中速報 - Ethena大跌9.41%，報0.42美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過9.41%，最新價格0.42美元，總成交量達0.88億美元，總市值13.00億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：0.47美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.14%
- 近 1 月：-49.45%
- 近 3 月：-24.89%
- 近 6 月：+34.95%
- 今年以來：-53.71%
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