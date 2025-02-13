盤中速報 - Dogwifhat大跌10.73%，報0.57美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過10.73%，最新價格0.57美元，總成交量達1.28億美元，總市值5.74億美元，目前市值排名第 64 名。
近 1 日最高價：0.65美元，近 1 日最低價：0.55美元，流通供給量：998,841,398。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-20.88%
- 近 1 月：-59.29%
- 近 3 月：-80.65%
- 近 6 月：-63.54%
- 今年以來：-66.15%
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