盤中速報 - 三芳(1307)大漲7.05%，報46.3元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 12:33
三芳(1307-TW)12日12:33股價上漲3.05元，報46.3元，漲幅7.05%，成交7,342張。
三芳(1307-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚氨基甲酸加工品之製銷事項不織布起毛布加工品製銷染整事項。聚氯乙烯加工之製銷事項塑膠加工品生產技術研究改良事項。各種皮革加工之製銷事項有關事業之投資經營事項。
近5日股價上漲12.48%，集中市場加權指數上漲2.59%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,982 張
- 外資買賣超：+674 張
- 投信買賣超：+833 張
- 自營商買賣超：+1,475 張
- 融資增減：-770 張
- 融券增減：+38 張
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