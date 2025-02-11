盤中速報 - Ethena大跌9.4%，報0.45美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 22:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過9.4%，最新價格0.45美元，總成交量達1.08億美元，總市值14.74億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0.51美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.18%
- 近 1 月：-47.27%
- 近 3 月：-24.65%
- 近 6 月：+62.82%
- 今年以來：-50.09%
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