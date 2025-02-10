盤中速報 - Sui大漲8.16%，報3.27美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 22:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.16%，最新價格3.27美元，總成交量達2.94億美元，總市值101.09億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.31美元，近 1 日最低價：2.87美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.29%
- 近 1 月：-40.35%
- 近 3 月：+0.75%
- 近 6 月：+232.30%
- 今年以來：-28.68%
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