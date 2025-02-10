鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.25億美元，Lista(LISTA)24小時漲幅達11.8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,723.99美元，24小時漲跌幅+0.75%；以太幣(ETH)現報價格2,642.13美元，24小時漲跌幅-0.69%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.44億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.06億美元。
24小時漲幅：Lista(LISTA)24小時漲幅11.8%；VOXEL(VOXEL)24小時漲幅7.05%；UMA(UMA)24小時漲幅7.62%。
24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅21.4%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅15.1%；萊特幣(LTC)24小時跌幅9.87%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅31.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅28.2%；RAY(RAY)近一週漲幅24.5%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅199%；Prometeus(PROM)近一週跌幅33%；GMX(GMX)近一週跌幅23.9%。
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