鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.25億美元，Lista(LISTA)24小時漲幅達11.8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:15

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24小時漲幅：Lista(LISTA)24小時漲幅11.8%；VOXEL(VOXEL)24小時漲幅7.05%；UMA(UMA)24小時漲幅7.62%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅31.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅28.2%；RAY(RAY)近一週漲幅24.5%。