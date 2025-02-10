營收速報 - 淳安(6283)1月營收1.56億元年增率高達59.53％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:16
今年1-1月累計營收為1.56億元，累計年增率59.53%。
最新價為28.85元，近5日股價上漲5.33%，相關其他電子下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+611 張
- 外資買賣超：+623 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.56億
|60%
|-16%
|24/12
|1.86億
|61%
|6%
|24/11
|1.76億
|50%
|12%
|24/10
|1.57億
|33%
|23%
|24/9
|1.28億
|7%
|16%
|24/8
|1.10億
|-8%
|-8%
淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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