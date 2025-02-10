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鉅亨速報

營收速報 - 淳安(6283)1月營收1.56億元年增率高達59.53％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:16


淳安(6283-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.56億元，年增率59.53%，月增率-16.43%。

今年1-1月累計營收為1.56億元，累計年增率59.53%。

最新價為28.85元，近5日股價上漲5.33%，相關其他電子下跌-1.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+611 張
  • 外資買賣超：+623 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.56億 60% -16%
24/12 1.86億 61% 6%
24/11 1.76億 50% 12%
24/10 1.57億 33% 23%
24/9 1.28億 7% 16%
24/8 1.10億 -8% -8%

淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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