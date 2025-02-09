盤中速報 - FLOKI大漲14.82%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-09 17:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過14.82%，最新價格0美元，總成交量達0.26億美元，總市值9.59億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,610,886,755,721。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.40%
- 近 1 月：-42.96%
- 近 3 月：-36.60%
- 近 6 月：-28.28%
- 今年以來：-48.19%
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