盤中速報 - Sui大跌8.85%，報2.94美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-09 00:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.85%，最新價格2.94美元，總成交量達2.43億美元，總市值91.37億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：3.24美元，近 1 日最低價：2.88美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.89%
- 近 1 月：-38.89%
- 近 3 月：+30.75%
- 近 6 月：+250.97%
- 今年以來：-30.17%
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