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鉅亨速報

盤中速報 - MANTRA大跌8.31%，報5.88美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 22:20


MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過8.31%，最新價格5.88美元，總成交量達0.80億美元，總市值57.16億美元，目前市值排名第 17 名。

近 1 日最高價：6.49美元，近 1 日最低價：5.86美元，流通供給量：971,214,049。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.91%
  • 近 1 月：+48.87%
  • 近 3 月：+336.85%
  • 近 6 月：+478.40%
  • 今年以來：+58.78%

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