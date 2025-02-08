盤中速報 - MANTRA大跌8.31%，報5.88美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 22:20
MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過8.31%，最新價格5.88美元，總成交量達0.80億美元，總市值57.16億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：6.49美元，近 1 日最低價：5.86美元，流通供給量：971,214,049。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.91%
- 近 1 月：+48.87%
- 近 3 月：+336.85%
- 近 6 月：+478.40%
- 今年以來：+58.78%
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