鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.9億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達11.3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 17:15

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24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅11.3%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅10.5%；RUNE(RUNE)24小時漲幅9.03%。

24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅13.3%；ARPA(ARPA)24小時跌幅11.9%；Prometeus(PROM)24小時跌幅7.34%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅40.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅38.1%；Arweave(AR)近一週漲幅35.8%。