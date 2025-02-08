盤中速報 - 瑞波幣大漲8.22%，報2.4789美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:20
瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內漲幅超過8.22%，最新價格2.4789美元，總成交量達10.07億美元，總市值1,329.44億美元，目前市值排名第 6 名。
近 1 日最高價：2.542美元，近 1 日最低價：2.2655美元，流通供給量：57,703,732,191。
XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.07%
- 近 1 月：+2.84%
- 近 3 月：+320.41%
- 近 6 月：+289.17%
- 今年以來：+0.13%
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