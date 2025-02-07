亞冬運今開幕！泰總理：我有華裔血統 全力保護遊泰陸客安全

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-07 16:20

‌



泰國總理貝東塔今 (7) 日前往哈爾濱參加第九屆亞洲冬運會開幕式，本周展開訪中行的她在周四 (6 日) 記者會上表示，來到北京就像回到家一樣，並稱自己擁有華裔血統。貝東塔也祝賀中國人民新的一年「恭喜發財」。貝東塔周四也在北京會晤中國大陸國家主席習近平。

貝東塔談到自己與中國的緣分，並稱北京是她最喜歡的城市之一。今年是泰中建交 50 週年，希望自己能在中國度過一段愉快的時光。

‌



貝東塔表示，泰國人民來中國總能感到賓至如歸，我也希望中國朋友來泰國同樣能有回家的感覺。「至於安全問題，或許你們聽了一些傳聞，但那些僅僅是傳聞而已，身為總理的我會認真對待這件事。泰中兩國一直以來保持著非常友好的關係，我本人也在親自關注所有遊客安全相關事宜，我和警方、軍方及相關部門直接溝通，以確保每一位來到泰國的朋友都能感到安全，大家的安全是我們的首要任務，我們會盡全力保護大家的安全。」

泰國副總理兼國防部長普坦周二 (4 日) 宣佈，將於當地時間周三早上 9 時對泰緬邊境的緬甸地區斷網、斷電和斷油。普坦在周二下午與泰國國安委員會召開會議後宣佈這一決定。

去年 8 月當選泰國總理的她還說：「身為一位擁有華裔血統的泰國總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全，我們熱烈歡迎大家來泰國。」