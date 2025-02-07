官方微博上線！傳小米AI眼鏡提前至本月發表 專家：今年將成AI眼鏡爆發元年

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-07 09:59

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最新爆料指出，小米集團－Ｗ(01810-HK) AI 眼鏡已獲得入網許可，有望將原本的 3 月至 4 月提前至本月發佈，與小米 15 Ultra 同台亮相，且小米眼鏡官方微博在周四 (6 日) 上線，引發業內廣泛關注。專家認為，AI 眼鏡有可能率先成為大模型真正落地的應用場景。

近日也有消息傳出，小米將在 2 月發佈會上推出 AI 眼鏡產品。該產品將由山東某 AR/VR 領域龍頭企業獨家代工，這家企業同時也是 AR/VR/AI 眼鏡品牌 Meta 的供應商。小米創辦人、董事長兼執行長雷軍日前預告，小米 15 Ultra 和小米 SU7 Ultra 將在本月底發佈，小米這三款產品有望同台亮相。

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事實上，早在去年 11 月便傳出小米進軍 AI 眼鏡產業消息，當時指小米正打算推出新一代 AI 眼鏡，數月前已跟歌爾股份合作，可能在今年 4 月米粉節發佈。對於這款產品的出貨量，雷軍的預期在 30 萬台以上。

這一系列動作預示著小米正式進軍 AI 眼鏡市場。業內人士分析，小米 AI 眼鏡的推出，可能會帶來一系列創新功能和應用場景。AI 眼鏡具備解放用戶雙手、融合多類設備功能的優勢，小米或許會在語音交互、圖像識別等功能上進行深度優化，使其更貼合使用者的日常使用需求。

今年，AI 智慧眼鏡進入新品密集發佈期，包括三星、Meta、蘋果、字節跳動在內的眾多科技巨頭都打算推出全新的 AI+AR 眼鏡產品，或對 AI 眼鏡產業鏈進行佈局，「百鏡大戰」 一觸即發，小米此時入局無疑將為市場增添更多看點。

除小米外，目前已有百度、阿里巴巴、華為等行業巨頭進入到 AI 眼鏡行業，同時業內還有眾多新興公司崛起，如 rokid、雷鳥等。

2024 年 11 月，百度打響中國廠商 AI 眼鏡大戰的第一槍，在百度世界 2024 上發佈小度 AI 眼鏡，並稱該產品為「全球首款搭載中文大模型的原生 AI 眼鏡」，具備第一視角拍攝、邊走邊問、視聽翻譯等功能，將於 2025 年上半年正式上市。

華西證券研報指出，AI 眼鏡百花齊放，未來市場空間潛力巨大。今年 1 月 7 日〈CES 2025 大會上各大廠商紛紛入局 AI 眼鏡，除 AR 新創公司雷鳥、Rokid、李未可等之外，跨界廠商例如電競品牌雷神科技、顯示廠康冠科技、腦機介面公司 LookTech 等均有 AI 眼鏡參展。此外，百度、三星、小米等大廠均有新款眼鏡產品推出，百鏡大戰一觸即發。