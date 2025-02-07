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鉅亨速報

盤中速報 - ether.fi大跌8.4%，報1.1美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 01:05


ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內跌幅超過8.4%，最新價格1.1美元，總成交量達0.45億美元，總市值2.41億美元，目前市值排名第 95 名。

近 1 日最高價：1.21美元，近 1 日最低價：1.07美元，流通供給量：219,353,625。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-26.04%
  • 近 1 月：-51.21%
  • 近 3 月：-23.13%
  • 近 6 月：-15.58%
  • 今年以來：-46.53%

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