search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - AAVE大跌8.19%，報246.6美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 01:05


AAVE(AAVE)在過去 24 小時內跌幅超過8.19%，最新價格246.6美元，總成交量達0.61億美元，總市值37.07億美元，目前市值排名第 22 名。

近 1 日最高價：268.9美元，近 1 日最低價：245.2美元，流通供給量：15,061,343。

Aave的前身為2017年推出的ETHLend，是基於以太幣的非託管流動性市場協議，通過智能合約實現去中心化的點對點借貸撮合，用戶可以借出或是借貸各種加密貨幣，出借人將資產存入共享資金池，向市場提供流動性以賺取被動收入，而借款人能夠以超額抵押或無抵押等多種方式借款。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-17.10%
  • 近 1 月：-23.42%
  • 近 3 月：+50.54%
  • 近 6 月：+152.33%
  • 今年以來：-18.24%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅AAVE

相關行情

台股首頁我要存股
AAVE245.37-7.54%
以太幣2705.11-1.83%
比特幣96786.53-0.88%

延伸閱讀


Empty