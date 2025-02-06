盤中速報 - Arbitrum大跌8.42%，報0.45美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 23:50
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.42%，最新價格0.45美元，總成交量達0.42億美元，總市值18.52億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.49美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.79%
- 近 1 月：-48.44%
- 近 3 月：-13.63%
- 近 6 月：-5.75%
- 今年以來：-36.50%
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