鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估下修至5.01元，預估目標價為78.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.01元，其中最高估值6.7元，最低估值4.4元，預估目標價為78.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.7(6.7)
|8.15
|8.91
|最低值
|4.4(4.81)
|3.15
|4.68
|平均值
|5.15(5.41)
|5.14
|6.82
|中位數
|5.01(5.39)
|4.33
|7.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.20億
|48.00億
|49.24億
|最低值
|36.92億
|33.40億
|37.44億
|平均值
|39.14億
|39.60億
|44.46億
|中位數
|38.69億
|37.59億
|46.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.80
|8.97
|7.81
|6.13
|3.69
|營業收入
|33.56億
|51.09億
|54.86億
|47.72億
|41.78億
詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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