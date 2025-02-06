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鉅亨速報 - Factset 最新調查：思佳訊半導體(SWKS-US)EPS預估下修至5.01元，預估目標價為78.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對思佳訊半導體(SWKS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.01元，其中最高估值6.7元，最低估值4.4元，預估目標價為78.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.7(6.7)8.158.91
最低值4.4(4.81)3.154.68
平均值5.15(5.41)5.146.82
中位數5.01(5.39)4.337.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值42.20億48.00億49.24億
最低值36.92億33.40億37.44億
平均值39.14億39.60億44.46億
中位數38.69億37.59億46.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.808.977.816.133.69
營業收入33.56億51.09億54.86億47.72億41.78億

詳細資訊請看美股內頁：
思佳訊半導體(SWKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWKS

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