聯想摩托羅拉 首次擠進日本智慧手機市場前三名

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 10:10

‌



中國聯想 (03396-HK) 援引 Techinsights 最新數據表示，2024 年第四季，聯想摩托羅拉首次擠進日本智慧手機市場第三，市占率達到 8.5%，打破紀錄，主要得益於 2023 年下半年收購日本智慧手機大廠 FCNT 和 2024 年末推出的新產品。

‌



聯想摩托羅拉在 2024 年第三季末發布的 arrows We2 和 arrows We2 Plus 手機表現出色，加上聯想摩托羅拉推出 moto g64 5G 和 edge 50s pro，都為摩托羅拉在日本市場拿下市占率第三鋪平了道路。