聯想摩托羅拉 首次擠進日本智慧手機市場前三名
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-06 10:10
中國聯想 (03396-HK) 援引 Techinsights 最新數據表示，2024 年第四季，聯想摩托羅拉首次擠進日本智慧手機市場第三，市占率達到 8.5%，打破紀錄，主要得益於 2023 年下半年收購日本智慧手機大廠 FCNT 和 2024 年末推出的新產品。
據《IT 之家》周三（5 日）報導，Techinsights 表示，在蘋果長期佔據主導地位的日本市場，聯想摩托羅拉在面對 Google、夏普、Sony、三星以及其他中國品牌等安卓手機製造商的激烈競爭時，表現非常出色，成功躍居第三，前兩名是蘋果 (AAPL-US) 和 Google。
聯想摩托羅拉在 2024 年第三季末發布的 arrows We2 和 arrows We2 Plus 手機表現出色，加上聯想摩托羅拉推出 moto g64 5G 和 edge 50s pro，都為摩托羅拉在日本市場拿下市占率第三鋪平了道路。
此外，得益於穩固的預付費產品組合，聯想摩托羅拉在北美市場也長期穩居第三，增長近 11%。2024 年第四季，聯想摩托羅拉也憑藉 15% 的最高增長率，領跑全球十大品牌。
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