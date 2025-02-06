盤中速報 - Sui大跌8.22%，報3.39美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:35
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格3.39美元，總成交量達4.15億美元，總市值100.96億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.9美元，近 1 日最低價：3.39美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.82%
- 近 1 月：-31.46%
- 近 3 月：+78.90%
- 近 6 月：+572.06%
- 今年以來：-16.12%
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