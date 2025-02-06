盤中速報 - Jupiter大跌8.46%，報0.92美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:05
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過8.46%，最新價格0.92美元，總成交量達0.60億美元，總市值12.40億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.02美元，近 1 日最低價：0.92美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.36%
- 近 1 月：+0.96%
- 近 3 月：+4.00%
- 近 6 月：+29.68%
- 今年以來：+12.17%
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