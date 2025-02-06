盤中速報 - Ethena大跌11.69%，報0.58美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 00:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過11.69%，最新價格0.58美元，總成交量達1.47億美元，總市值16.91億美元，目前市值排名第 33 名。
近 1 日最高價：0.66美元，近 1 日最低價：0.57美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.70%
- 近 1 月：-51.75%
- 近 3 月：+73.41%
- 近 6 月：+133.41%
- 今年以來：-36.48%
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