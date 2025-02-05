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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌7.12%，報192.93美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:45


Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間05日22:30股價下跌14.78美元，報192.93美元，跌幅7.12%，成交量1,992,902（股），盤中最高價193.04美元、最低價192.88美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.83%
  • 近 1 月：+4.92%
  • 近 3 月：+18.73%
  • 近 6 月：+20.33%
  • 今年以來：+6.41%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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Alphabet公司(C)191.86-7.63%

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