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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大跌7.41%，報191.09美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:45


Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間05日22:30股價下跌15.29美元，報191.09美元，跌幅7.41%，成交量3,052,134（股），盤中最高價191.24美元、最低價191.06美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.04%
  • 近 1 月：+4.92%
  • 近 3 月：+18.9%
  • 近 6 月：+20.74%
  • 今年以來：+6.3%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

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Alphabet公司(A)190.05-7.91%

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