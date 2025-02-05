盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大跌7.41%，報191.09美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:45
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間05日22:30股價下跌15.29美元，報191.09美元，跌幅7.41%，成交量3,052,134（股），盤中最高價191.24美元、最低價191.06美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.04%
- 近 1 月：+4.92%
- 近 3 月：+18.9%
- 近 6 月：+20.74%
- 今年以來：+6.3%
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