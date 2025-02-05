鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.41億美元，UTK(UTK)24小時漲幅達7.92%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 17:15

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24小時漲幅：UTK(UTK)24小時漲幅7.92%；GMX(GMX)24小時漲幅8.3%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.6%。

24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅17.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅18.5%；Litentry(LIT)24小時跌幅10.1%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅42.1%；RUNE(RUNE)近一週漲幅33.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅33.5%。