鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.41億美元，UTK(UTK)24小時漲幅達7.92%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,834.72美元，24小時漲跌幅-0.74%；以太幣(ETH)現報價格2,780.43美元，24小時漲跌幅+2.74%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達34.41億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達28.89億美元；USDC(USDC)24小時成交量達17.41億美元。
24小時漲幅：UTK(UTK)24小時漲幅7.92%；GMX(GMX)24小時漲幅8.3%；Ethena(ENA)24小時漲幅5.6%。
24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅17.4%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅18.5%；Litentry(LIT)24小時跌幅10.1%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅42.1%；RUNE(RUNE)近一週漲幅33.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅33.5%。
近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅52.2%；量子鏈幣(QTUM)近一週跌幅31.7%；DEXE(DEXE)近一週跌幅28.9%。
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