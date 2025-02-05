澳洲總理訪中 牛彈琴：中國外交一次特殊舉動

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 14:00

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人生的第一次，總有著特殊意義。政治家的第一次，更透露出不同尋常的訊息。

2 月 4 日，中國外交部發言人宣布，泰國女總理貝東塔，將於 2 月 5 日至 8 日訪問中國。

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2 月 5 日，大年初八，中國開工日，貝東塔也成為中國新年長假後迎來的第一位外國女貴客。

說起來，這也是貝東塔出任泰國總理後第一次訪華。

早不來晚不來，現在這個時間點來，顯然是一次很特別的訪問。

中泰領導人會晤，一個重要的議題，就是如何徹底剿滅泰緬邊境電詐集團。

中國在看，世界也在看。

因為有些事實，實在觸目驚心。

就在新年前夕，中國演員王星被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園，中國輿論為之譁然。

每個人都收到過電詐訊息，都對電詐深惡痛絕；哪知道電詐還在不斷進化，黑手甚至伸向演員等群體。

最終，在各方努力下，王星被泰國警方營救，但一個不爭的事實，還有大量中方人員被困在緬甸。

這已經不是什麼電詐，而是跨國綁架，是恐怖行為。

出於安全考慮，大批中國遊客取消新年泰國之行。旅遊業是泰國支柱產業，佔泰國 GDP 12% 左右，提供全國近五分之一就業機會。

中國是泰國最大遊客來源國。2024 年，訪問泰國的 3,550 萬遊客中，有 670 萬中國遊客。

王星事件，嚴重影響了中國民眾對泰國的好感，毫無疑問，也對泰國旅遊產業帶來沉重打擊。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周三（5 日）對此提出以下看法：

1、貝東塔新春訪華，無疑是一次特殊的外交行動，表明了她的誠意；中方肯定也會提出具體要求，徹底鏟除妙瓦底等地的電詐窩點。

2、緬甸果敢「四大家族」是前車之鑑，還有幻想的妙瓦底等罪惡勢力，還是趁早收手，釋放人員，投降保命是最好的結局。

3、中泰肯定已在行動，泰國更開始動真格。這樣的醜惡現象，就在中國周邊，中國只要下了決心，有什麼幹不成的？