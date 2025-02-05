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鉅亨速報

盤中速報 - Lido DAO大漲8.4%，報1.82美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 02:50


Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過8.4%，最新價格1.82美元，總成交量達0.95億美元，總市值16.05億美元，目前市值排名第 35 名。

近 1 日最高價：1.94美元，近 1 日最低價：1.68美元，流通供給量：896,366,955。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.99%
  • 近 1 月：-10.19%
  • 近 3 月：+97.23%
  • 近 6 月：+51.89%
  • 今年以來：+2.44%

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