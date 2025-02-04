盤中速報 - Lido DAO大漲11.63%，報1.85美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 19:35
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過11.63%，最新價格1.85美元，總成交量達1.21億美元，總市值16.64億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：1.94美元，近 1 日最低價：1.52美元，流通供給量：896,366,955。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.99%
- 近 1 月：-10.19%
- 近 3 月：+97.23%
- 近 6 月：+51.89%
- 今年以來：+2.44%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Lido DAO大漲8.4%，報1.82美元
- 盤中速報 - RUNE大跌9.26%，報1.343美元
- 盤中速報 - Jupiter大漲9.56%，報1.01美元
- 盤中速報 - 恆星幣大漲9.55%，報0.3511美元
上一篇
下一篇