盤中速報 - Jupiter大漲8.44%，報0.94美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 17:50
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過8.44%，最新價格0.94美元，總成交量達1.52億美元，總市值12.60億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：1.08美元，近 1 日最低價：0.83美元，流通供給量：1,350,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.29%
- 近 1 月：+6.66%
- 近 3 月：+18.57%
- 近 6 月：+23.18%
- 今年以來：+19.45%
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