積極培養！中國鼓勵國外理工類大學赴陸辦學 專家：陸科研人才質與量即將超越西方總和

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-04 13:50

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今年初，中國政府印發《教育強國建設規劃綱要（2024-2035 年）》，其中提出優化高等教育佈局，並鼓勵國外高水準理工類大學附中國合作辦學，並支援高校改善學生宿舍等辦學條件，有序擴大優質本科教育招生規模，擴大研究生培養規模，穩步提高博士研究生佔比，大力發展專業學位研究生教育。

最新研究報告指出，除了本土人才培養優勢漸漸擴大外，在吸引海外科研人才方面，中國也開始縮小與美國的差距，中美以外的全球人才越來越多選擇到中國繼續開展研究。

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根據《全球高層次科技人才態勢報告》，全球頂尖科學家流向已經發生根本變化。從 2020 年到 2024 年美國高層次科技人才數量從 3 萬 6599 人下滑到 3 萬 1781 人，中國則從 1 萬 8805 人增至 3 萬 2511 人，兩國頂尖科學家在全球佔比已經逆轉，中國增速極為驚人，僅靠本土培養不可能實現 5 年翻倍，更是因為吸引全球人才。

日本「光催化之父」藤島昭 2021 年帶著整個團隊來到中國，因中國有能力為他提供良好的科研環境，讓他在光催化領域繼續開展研究。基礎科研非常燒錢，包括美國在內全球各國都在削減經費投入，只有中國還在繼續大幅增加投入，2024 年研發經費逾 3.6 兆人民幣，研發經費投入強度達到 2.6%，尤其基礎研究經費支出年增 10.5%。

中國理工類人才培養數量遠高於中國人口佔比，碩士佔比大概在全球一半左右，理工類博士也在三分之一左右，而且中國的理工科碩博士教育水準遠高於發展中國家水準，說中國高等教育不足，也是跟發達國家比，而且對比的也是美國、德國、日本這類上游發達國家。

隨著中國科研、產業進步，中國理工科人才培養數量和水準仍在不斷上升。 從人才角度，幾乎可以說中國培養出來的佔了世界一半。 AI 領域就是典型例子，近幾年，全球 AI 頂尖人才，中國培養出來的超過 40%，所以才說中美 AI 競爭，本質是中國人與在美華人之間的競爭。