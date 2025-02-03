盤中速報 - Ethena大跌11.43%，報0.59美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過11.43%，最新價格0.59美元，總成交量達2.34億美元，總市值17.63億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.68美元，近 1 日最低價：0.47美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.63%
- 近 1 月：-53.34%
- 近 3 月：+68.05%
- 近 6 月：+80.99%
- 今年以來：-40.93%
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