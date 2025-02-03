盤中速報 - Dogwifhat大跌26.85%，報0.74美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過26.85%，最新價格0.74美元，總成交量達3.65億美元，總市值7.39億美元，目前市值排名第 56 名。
近 1 日最高價：1.07美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.50%
- 近 1 月：-57.71%
- 近 3 月：-55.92%
- 近 6 月：-42.64%
- 今年以來：-50.70%
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