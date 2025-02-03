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鉅亨速報

盤中速報 - Sui大跌16.22%，報3.12美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 16:05


Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過16.22%，最新價格3.12美元，總成交量達7.70億美元，總市值90.30億美元，目前市值排名第 12 名。

近 1 日最高價：3.79美元，近 1 日最低價：2.39美元，流通供給量：2,927,660,019。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-17.57%
  • 近 1 月：-34.45%
  • 近 3 月：+67.85%
  • 近 6 月：+435.27%
  • 今年以來：-23.74%

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